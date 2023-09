Diretta Genoa - Napoli 1 - 0 | sblocca Bani Segui la partita di oggi LIVE

(Di sabato 16 settembre 2023) GENOVA - Tutto pronto per la sfida del Luigi Ferraris tra, valida per la quarta giornata del campionato di Serie ...

GENOVA - Tutto pronto per la sfida del Luigi Ferraris trae Napoli, valida per la quarta giornata del campionato di Serie ......tra ildi Gilardino e il Napoli di Garcia in tempo realeIl Napoli fa visita ala ... Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che saràdall'arbitro ...18' - Anche Goran Pandev in tribuna a Marassi, doppio ex die Napoli. 15' - RETEGUI! L'attaccante tenta la rovesciata sull'esitazione in uscita di Meret. La conclusione finisce però alta sopra ...In campo alle 20:45. Dopo la sconfitta con la Lazio, i campioni al Ferraris

Genoa-Napoli 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Genoa-Napoli 0-0 LIVE: Retegui ci prova Sky Sport

Diretta tv e streaming Genoa-Napoli Partita: Genoa-Napoli Data: sabato 16 settembre 2023 Dove: Stadio Luigi Ferraris (Genova) Orario: 20:45 Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202 ...Il Genoa chiude la prima frazione in vantaggio sul Napoli grazie al gol di Bani. Squadre negli spogliatoi. 21:32 - TERMINA IL PRIMO TEMPO! 45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero. 43' - Reazione ...Diretta Genoa Napoli Serie A: cronaca testuale 7' - Imbucata sulla fascia per Elmas, che penetra in area e mette un pallone basso. Arriva Osimhen che di prima intenzione calcia ma viene ribattuto da B ...