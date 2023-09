Dimarco | «Nato interista | che orgoglio! Il gol a Riad indimenticabile»

(Di sabato 16 settembre 2023)protagonista del matchday programme dell’Inter. Oggi sfiderà il Milan nell’atteso Derby di Milano. L’esterno si racconta ORGOGLIO ? Federicosul DNA nerazzurro: «Sono. Quella con l’Inter è una storia bella e lunga. Ho cominciato a 6 anni, adesso ne ho quasi 26 e sono ancora qua, è veramente un’emozione vestire questa maglia. Sono cresciuto facendo esperienza fuori e me la sono guadagnata durante il mio percorso. Ho girato tante squadre prima di tornare in pianta stabile all’Inter: oggi sono ancora più orgoglioso di indossarla. Voglio trasmettere la voglia di giocare nell’Inter, la bellezza di vestire questa maglia e il senso di appartenenza che ho da quando sono». LAVORO ?non nasconde le difficoltà: «Nella mia carriera ci sono stati anche ...

Fascia destinata a diventare incandescente sabato sotto le folate di Dimarco e Pulisic, un ragazzo nato in casa e un altro arrivato dall'America, con l'emozione del derby ancora tutta da scoprire. E comunque, in tempi in cui i milanesi (ma pure gli italiani) in campo nel derby si devono cercare col lanternino (l'interista Federico Dimarco è l'unico nato proprio sotto la Madonnina; poi ci sono ...

Le parole dell'esterno nerazzurro: "Ho girato tante squadre prima di tornare in pianta stabile all’Inter: oggi sono ancora più orgoglioso di indossarla" ...Federico Dimarco ha parlato dell’orgoglio di vestire la maglia dell’Inter a margine del Premio Gentleman, concentrandosi poi sul derby alla ripresa. Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro. LE ...Ma non solo loro due. Anche Fabrizio Romano, esperto giornalista in tema mercato, ha confermato tutto: “L’Inter a breve farà passi avanti sul rinnovo di Dimarco: tra poco inizieranno le trattative per ...