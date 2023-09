Dimarco | 'Nato interista | che emozione indimenticabile segnare al Milan'

... Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,; Lautaro ... Milanesenel 1987 è appartenente alla sezione di Seregno, in provincia di Monza, Lombardia. Ecco ...Fascia destinata a diventare incandescente sabato sotto le folate die Pulisic, un ragazzoin casa e un altro arrivato dall'America, con l'emozione del derby ancora tutta da scoprire. ...... concentrandosi poi sul derby alla ripresa Federicoha parlato dell'orgoglio di vestire la ... LE PAROLE - "Esserecon la maglia dell'Inter addosso fa un bell'effetto, ma me la sono ...E comunque, in tempi in cui i milanesi (ma pure gli italiani) in campo nel derby si devono cercare col lanternino (l'interista Federicoè l'unicoproprio sotto la Madonnina; poi ci sono ...

Federico Dimarco ha parlato ai canali ufficiali dell'Inter, raccontandosi ai tifosi prima del derby della quarta giornata: "Voglio trasmettere la voglia di giocare nell’Inter, la bellezza di vestire q ...Federico Dimarco, ha dichiarato: “Voglio trasmettere la voglia di giocare nell’Inter, la bellezza di vestire questa maglia e il senso di appartenenza che ho da quando sono nato. Sono nato interista.Le parole dell'esterno nerazzurro: "Ho girato tante squadre prima di tornare in pianta stabile all’Inter: oggi sono ancora più orgoglioso di indossarla" ...