Diletta Leotta | la dedica social per il primo mese della figlia Aria

(Di sabato 16 settembre 2023) Diventare mamma per la prima volta non può che provocare tante emozioni, anche una comenon fa eccezioni, nonostante si ritrovi a doversi occupare quasi del tutto da solasua bambina, visto che il papà, Loris Karius, gioca in Inghilterra. Proprio in concomitanza deldi vita, che ricorre il 16 settembre 2023, la siciliana ha fatto il suo ritorno su DAZN in occasione del derby tra Inter e Milan, ma non ha dimenticato di celebrare questa ricorrenza così importante. La conduttrice ha così voluto pubblicare nelle sue Instagram Stories un video in cui si vedono i piedini diche si muovono con, in sottofondo, la canzonedi Giovanni Allevi. Insomma, difficile trovare una canzone più ...

È stata una giornata pazza, che non dimenticherò mai', ha dichiarato il calciatore parlando della piccola Aria nata il 16 agosto, lo stesso giorno della mamma. Loris vive in ...La conduttrice sportiva ha voluto celebrare il suo primo mese da mamma con una dolce dedica per sua figlia nata lo scorso 16 ...Karius svela il suo futuro conJackman, vincitore di un Golden Globe per il suo ruolo in 'Les Miserables', ha combinato la sua immagine di supereroe con incursioni nella musica e nella ...214] Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Federica Zille Prepartita dalle 17 con:, Massimo ...

Diletta Leotta mamma da un mese, la tenera dedica per la piccola Aria Today.it

Inter-Milan, tutte le indicazioni su dove vedere il Derby in diretta tv e in streaming, sabato 16 settembre dalle 18 ...La conduttrice sportiva ha voluto celebrare il suo primo mese da mamma con una dolce dedica per sua figlia nata lo scorso 16 agosto ...È stata una giornata pazza, che non dimenticherò mai”. Loris Karius parla così di Aria, la piccola nata il 16 agosto scorso dall’amore con Diletta Leotta. Lui fa il calciatore in Inghilterra, e per ...