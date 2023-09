... e Sabato 16, avrete l'opportunità di immergervi nelle intricanti vicende legate all'... 18:00, Cappella Mellerio - Il Nuovo Lusso nell'Era dell'Iperconnessione - Il DigitalGavino ...Il Sole, unito a Mercurio retrogrado nel segno della Vergine, ci invita a fare undi tutto ciò che ci impedisce di avanzare nella nostra evoluzione, su tutti i livelli. Che pensieri ed emozioni ......00 in Cappella Mellerio con 'Il nuovo lusso nell'era dell'iperconnessione - Il digital' con ... Si prosegue poi domenica 17con, alle ore 10:30 in Cappella Mellerio, l'incontro su '...La dietadinasce con l'obiettivo di depurare e purificare l'organismo, al fine di consentire il recupero del peso forma che, a causa delle vacanze estive, ha subito qualche cambiamento. ...

Detox settembre: alimenti e rimedi naturali indicati ilGiornale.it

La tendenza della settimana - Settembre detox per ripartire con energia (di Alessandra Magliaro) Agenzia ANSA

Settembre è il mese dei nuovi inizi. Per ripartire con energia l'oganismo necessita di un programma detox basato sull'assunzione di determinati alimenti e rimedi naturali ...Abitudini detox e purificanti: le strategie semplici e naturali per depurare l'organismo da tossine e scorie in eccesso ...La dieta Master Cleanse, conosciuta anche come la dieta della limonata, è un regime di disintossicazione liquida che pone l’accento sul consumo di limone. Questo regime è stato creato da Stanley ...