Derby Inter-Milan | Serafini | “Scempio totale | niente e nessuno da salvare”

... attaccante dell', dopo la vittoria dei nerazzurri neldella Madonnina Ai microfoni di DAZN, a Marcus Thuram brillano gli occhi dopo la vittoria dell'nelcol Milan. Merito ...PAGELLE L'di Simone Inzaghi voto 8 e... lode) domina il Milan di Stefano Pioli (voto 5) e si porta a casa il quintodel 2023 (su 5), ma soprattutto il primo di una stagione che proietta i ...Una delle fotografie delstravinto dall'per 5 - 1 contro il Milan è il gesto di Davide Frattesi , autore della quinta rete. Il centrocampista ex Sassuolo si è reso infatti protagonista di un segno 'alla Totti' , ...Mattatore nel suo primo, l'attaccante dell', Marcus Thuram, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Milan senza nascondere la propria soddisfazione: Poi, sul gol, Thuram rivela: L'abbraccio ...

Inter, Thuram decisivo: è il secondo francese a segno in un derby Calcio News 24

5-1 al Milan, l’Inter vince il derby, la Juventus ferma la Lazio, 3-1 allo Stadium, il Napoli pareggia in casa del Genoa 2-2 ...Forte dei Marmi (Lucca), 16 settembre 2023 – Location cult (la Capannina) e tempi modernissimi e serratissimi per la premiazione della 51/a edizione del Premio nazionale di Satira politica di Forte ...Vittoria larghissima per l'Inter, che fa proprio il derby della Madonnina superando col risultato di 5-1 il Milan. Un risultato che resta negli annali: era infatti dal 24 marzo 1974 che ...