Derby Inter-Milan | Reijnders | “Dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare”

Milan: i convocati di Pioli per ilcon l'Portieri : Maignan, Sportiello, Mirante. Difensori : Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi. Centrocampisti : Reijnders, ...Commenta per primo Tijjani Reijnders è intervenuto a Milan TV prima delcon l': 'C'è emozione, dobbiamo mostrare quello che sappiamo fare. Vogliamo giocare e dare il meglio'. A Dazn ha aggiunto: 'Tensione Ovviamente ce n'è un po', la pressione della partita, ...Le mosse dei tecnici, l'attesa dei tifosi e l'atmosfera direttamente dal Meazza. Le ultime sul- MilanLa formazione di Allegri sale a 10 punti, momentaneamente prima in classifica in attesa del- Milan. La Lazio rimane a quota 3 dopo la terza sconfitta in 4 gare. Per la sfida con i ...

Inter-Milan: probabili formazioni, orari e dove vederla in tv Quotidiano Sportivo

Verso Inter-Milan: distrutta la coreografia nerazzurra, ecco cosa è successo Calciomercato.com

Si è chiusa da circa un’ora la rifinitura dell’Inter in programma questa mattina ad Appiano Gentile. Un allenamento decisivo nel quale Simone Inzaghi ha sciolto gli… Leggi ...Reijnders ha parlato prima dell'inizio di Inter-Milan: è il primo derby per il centrocampista olandese, determinato a vincere oggi.Si avvicina il primo vero big match della Serie A 2023/24, si tratta ovviamente del derby della Madonnina tra Inter e Milan. Vi invitiamo a commentare con noi in diretta live il big match della quarta ...