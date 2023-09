Derby Inter-Milan | Pioli | “Mi tengo i primi 70? Ci giocheremo il campionato”

L'di Simone Inzaghi stravince per 5 - 1 il quintoconsecutivo considerando anche i quattro della passata stagione. A decidere la Stracittadina ci hanno pensato i gol di Henrix Mkhitaryan, ...Vediamo quindi quali sono stati i momenti chiave di questo, gli scontri decisivi e le lezioni per il resto della stagione delle milanesi. Il muro del Milan crolla subitoe Milan partono ...Commenta per primo L'strapazza 5 - 1 il Milan nele tra i protagonisti c'è Marcus Thuram , autore di un gol spettacolare per il momentaneo 2 - 0. L'attaccante nerazzurro ha parlato a Dazn al termine dell'...L'non ha solo vinto una partita, per quanto speciale come il, ha dato una batosta ai cugini del Milan e un segnale a tutto il campionato. In questo momento l'è la squadra più forte ...

Inzaghi: “Grandissimo derby. Thuram L’Inter lo voleva già a dicembre, grandissimo acquisto” fcinter1908

13/09 Italia, è passata la nottata: il 2-1 all’Ucraina ci riporta in pista per l’Europeo -Podcast/rebus Azzurro Prima vittoria per i ragazzi di Spalle 11/09 Povera Italia che non sa più vincere. La ...Con una grande prova di forza, carattere e qualità, l’Inter trionfa nell’attesissimo derby della Madoninna travolgendo il Milan 5-1. Si tratta della quinta stracittadina consecutiva vinta dai nerazzur ...Il centrocampista nerazzurro, protagonista nella stracittadina di un episodio che ha fatto tornare alla mente un vecchio Roma-Juventus ...