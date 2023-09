Derby Inter-Milan | Bastoni | “Siamo tranquilli Sappiamo come affrontarli”

Le mosse dei tecnici, l'attesa dei tifosi e l'atmosfera direttamente dal Meazza. Le ultime sul- MilanJoel Obi, ex giocatore dell', ha parlato ai microfoni di TMW in vista deldi Milano contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni Joel Obi, ex giocatore dell', ha parlato ai microfoni di TMW in vista deldi ...Commenta per primo Alessandro Bastoni ha parlato aTV prima delcon il Milan: 'Siamo tranquilli, abbiamo preparato bene la partita. Sappiamo come gioca il Milan, abbiamo visto video e siamo pronti a fare una grande partita. Rispetto all'...I nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano i rossoneri di Stefano Pioli neldella Madonnina: dove vedere- Milan L'vicecampione d'Europa di Simone Inzaghi sfida il Milan di Stefano Pioli neldella Madonnina, big match della 4ª giornata della Serie A ...

Inter, senti Sommer: "Derby unico, non vedo l'ora. Questo è il posto giusto per me" - Sportmediaset Sport Mediaset

Reijnders ha parlato prima dell’inizio di Inter-Milan: è il primo derby per il centrocampista olandese, determinato a vincere. Tra i volti nuovi del Milan 2023/2024 c’è Tijjani Reijnders, da subito ...Tijjani Reijnders ha espresso le sue emozioni circa il suo primo derby di Milano tra Inter e Milan, per la gara valida per la 4ª giornata di Serie A ...Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Milan, che scenderanno in campo alle 18,00 per il derby della Madonnina. Inzaghi e Pioli recuperano Acerbi e Giroud, entrambi in campo dal primo ...