Derby Inter-Milan 5-1 | dirigenza rossonera nello spogliatoio a fine match

L'scrive la storia deibattendo il Milan per la 5volta di fila. Il migliore in campo è Mkhitaryan, autore di una doppietta, assieme a Marcus Thuram: la Serie A ha un nuovo fenomeno. Nel ...Cinque reti per il quintovinto, nel 2023, consecutivamente. C'è solo l'nella serata di San Siro: quattro successi nelle prime quattro di campionato, vetta solitaria, Milan completamente annichilito, come racconta ...Ilè dell'che supera il Milan con un perentorio 5 - 1 e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 4 giornate con 12 punti. Al 5' nerazzurri subito in vantaggio grazie ad un gol ...L'travolge il Milan per 5 - 1 nelvalido come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024. I nerazzurri si impongono con la doppietta di Mkhitaryan, il gol di Thuram,...

Milito: “Derby, Inter favorita e da scudetto. Lautaro al top, Lukaku mi ha deluso” fcinter1908

I tifosi rossoneri attaccano duramente il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo un’altra sconfitta nel derby contro l’Inter. Per i tifosi del Milan è un altro derby da dimenticare quello di oggi che si ...AGI - Con una grande prova di forza, carattere e qualità, l'Inter trionfa nell'attesissimo derby della Madoninna travolgendo il Milan 5-1. Si tratta della quinta stracittadina consecutiva vinta dai ...Anzi, l’Inter è spietata. Triplica i conti con Mkhitaryan su passaggio di Lautaro Martinez, sigla il 4-1 con Calhanoglu su rigore e chiude sul 5-1 con la zampata di Frattesi. L’Inter esulta, per il ...