Derby Inter-Milan 5-1 | cronaca e tabellino di ‘acmilan com’ | Serie A News

Certo, indelebile è quelpoi costato uno scudetto, ma nel frattempo Simone è cambiato parecchio, come la sua, adesso squadra assai più equilibrata è accorta. Più brava nel riconoscere i ...PERSA LA LUCIDITÀ - L'ha confermato di avere ancora una marcia in più rispetto a un Milan rinnovato nelle componenti tecniche e dirigenziali. Perdere unfa sempre male, un risultato di 5 -...Il francese spacca la partita con un eurogol, per l'armeno doppietta e assist nel 5 - 1 finale. Stefano Pioli deve ripartire da zero.Ildi Milano lascia all'la consapevolezza di essere, ancora una volta, più avanti, più forte, più squadra, più cinica del Milan . Il pesante 5 - 1 inflitto ai tifosi vede tra i protagonisti ...

Inter-Milan, lo spettacolo delle coreografie del derby - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Milan 5-1 (2-0). Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (29' st De Vrij); Dumfries, Barella (18' st Frattesi), Calhanoglu (35' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (18' st Carlos Augusto); ...Gli ultimi cinque derby hanno sancito una superiorità che mai prima era emersa con tanto vigore. Per la prima volta nella storia dei derby di Milano, una squadra ha preso il sopravvento sull’altra per ...(ilmattino.it) Ne parlano anche altre testate Di Alessandro Bocci L’Inter stravince il quinto derby consecutivo: non era mai successo nella storia. Il Milan tracolla, solo un gol di Leao nel secondo ...