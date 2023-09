Derby e primo posto all' Inter | Milan travolto 5-1

(Di sabato 16 settembre 2023) Doppietta di Mkhitaryan e gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi per i nerazzurri, Leao a segno per la squadra di PioliO - L'domina nelcontro il, i nerazzurri vincono 5-1 grazie alle reti di Mkhitaryan (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Frattesi, inutile la rete di Leao. Quinto

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter domina nel derby contro il Milan, i nerazzurri vincono 5-1 grazie alle reti di Mkhitaryan (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Frattesi, inutile la rete di Leao. Quinto derby ...Sin dai primi minuti, la squadra di Simone Inzaghi ha rivelato una ... ma la serata era chiaramente di marca interista. Al di là del risultato, il derby di Milano rimane, come sempre, una celebrazione ...Clima molto teso in casa Milan dopo la fine del derby, che ha fatto emergere alcune lacune strutturali dei rossoneri in campo.