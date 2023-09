David Beckham | il dolce tatuaggio segreto dedicato alla moglie Victoria Adams con riferimento alle Spice Girls

(Di sabato 16 settembre 2023) Una dedicadonna che ama. Nei suoi ultimi post Instagram, l'ex calciatore ingleseha pubbicato delle foto in cui è visibile un nuovo...

È uno dei calciatori che ha investito maggiormente nella sua immagine. Sportivo, marito e padre invidiabile e anche imprenditore,negli anni ha costruito un impero. Ecco cos'ha fattoe a quanto ammonta il suo conto in banca. Da calciatore ad imprenditore di successo il passo è breve. Lo sa bene...Il fuoriclasse argentino, lasciata Parigi, dopo due stagioni in chiaroscuro, voleva una sfida diversa e ha detto sì a quella propostagli da, presidente e fondatore del club di Miami. ...(Credits: Instagram @victoriabeckham) Leggi anche › Victoria: "Senza sopracciglia truccate non mi faccio vedere neanche da" 'Straight eyebrow': il beauty trend coreano 'È molto ...Infinesulla Costiera Amalfitana (Tgr Campania), le prodezze dei vigili del fuoco di Pejo (Tgr Trentino), gli 'animali giganti' che sbucano dai muri delle case della Pedemontana (Tgr ...

David Beckham, il dolce tatuaggio segreto dedicato alla moglie Victoria Adams (con riferimento alle Spice Girl leggo.it

David Beckham in total look bianco è tra le cose più belle della Costiera Amalfitana GQ Italia

Una dedica alla donna che ama. Nei suoi ultimi post Instagram, l'ex calciatore inglese David Beckham ha pubbicato delle foto in cui è visibile un nuovo tatuaggio ...Christian Maldini, ritiratosi a 27 anni e ora agente, è solo l'ultimo dei figli d'arte che non hanno avuto successi nel calcio. Tutti i precedenti ...È uno dei calciatori che ha investito maggiormente nella sua immagine. Sportivo, marito e padre invidiabile e anche imprenditore, David Beckham negli anni ...