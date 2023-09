Danilo esclusivo | ' Allegri e Guardiola a pari punti'

risponde su tutto, non evita un solo tema, un solo argomento. Si esprime su tattica, allenatori, compagni, psicologia (la sua passione), razzismo, Bonucci, Pogba, Ancelotti, Ronaldo. Lo fa in ...Ce' spazio anche per larte nella mostra diSciorilli, con le opere presenti in Countdown, il ... Torna anche lappuntamento UNICEF Italia, partnerdel Festival nel settore umanitario, ...... Alessandro Canini (batteria),Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase ... anche i brani ' Generale ' e ' Ricordati di Me ', contenuti in un45 giri da collezione ...C'è spazio anche per l'arte nella mostra diSciorilli, con le opere presenti in "Countdown", ... Torna anche l'appuntamento UNICEF Italia, partnerdel Festival nel settore umanitario, ...

L'apertura del Corriere dello Sport con le parole di Danilo: "Allegri vale Pep" TUTTO mercato WEB

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24 Sky Tg24

Primo capitano (fisso) brasiliano della storia juventina, ha un rapporto speciale con il tecnico e capacità di analisi fuori dal comune ...Danilo esclusivo alle pagine del Corriere dello Sport: "Allegri vale Pep". Il giocatore della Juventus ha parlato da leader nell'intervista rilasciata al quotidiano ...“Eletto” capitano al posto di Danilo, novità in vista per il pupillo del tecnico della Juventus: “Si trova bene a Torino”.