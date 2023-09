Dalla tragedia di Derna speranze di recupero? La sfida esistenziale per la Libia

Leggi su formiche

(Di sabato 16 settembre 2023) All’indomani della catastrofica tempesta Daniel in cui migliaia di persone hanno perso la vita nellaorientale, c’è una complessa rete di colpe da districare. A distanza di giorni, vaste porzioni della città di– dove sono crollate le due dighe che non ha retto alla pressione delle enormi piogge e hanno spazzato via intere porzioni residenziali – sono ancora sommerse e le strade sono piene di migliaia di corpi in decomposizione, sollevando per altro gravi preoccupazioni per la potenziale diffusione di malattie. Decine di migliaia di residenti sono stati sfollati a causa delle catastrofiche inondazioni, lasciando molti a contemplare la perdita della città dei poeti. Un sopravvissuto dacommenta: “Da certe situazioni non si potrà mai tornare indietro. Quelle strade erano tutta la mia vita. Conoscevamo ogni angolo della ...