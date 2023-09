Dalla Spagna | Xabi Alonso nel mirino di Real Madrid e Bayern Monaco

Non cambia la classifica generale, con l'americano Sepp Kuss sempre in maglia rossa e a un passovittoria della Corsa. Secondo in classifica il danese Jonas Vingegaard a 17", e terzo lo sloveno ......partecipato alla riunione informale dell'Ecofin che si è svolta a Santiago di Compostela in, ... Sulla proposta di revisione della governance europea presentataCommissione, l'Italia si è ...Secondo quanto emerso, Xabi Alonso sarebbe già nel mirino di diversi top club europei. Protagonista assoluto di questo avvio di stagione con il Bayer Leverkusen in Bundesliga, l'allenatore spagnolo sarebbe ...Secondo quanto riportato(con il quotidiano Sport in prima linea), il Barcellona di Xavi avrebbe messo nel mirino Jadon Sancho , calciatore ormai "separato in casa" al Manchester United a causa dei conflitti ...

Dovremmo imparare dalla Spagna come ci si comporta davanti alle molestie Today.it

DALLA SPAGNA: GUARDIOLA CHIAMA YAMAL - Sportmediaset Sport Mediaset

(Adnkronos) – Wout Poels ha vinto la ventesima e penultima tappa della Vuelta 2023, la Manzanares el Real-Guadarrama di 208 chilometri. L’olandese si è imposto in volata su Remco Evenepoel e Pelayo Sa ...Lamine Yamal è la nuova stella nascente del Barcellona: secondo Marca il classe 2007 piace molto a Guardiola tanto che l'allenatore del Manchester ...Reduce dai Tim Music Awards condotti insieme all'amico e collega Carlo Conti, la conduttrice spagnola tornerà dietro al bancone ... Ciò che è emerso, invece, è molto lontano dal mio pensiero e faccio ...