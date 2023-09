Da noi a ruota libera | le anticipazioni della puntata del 17 settembre

(Di sabato 16 settembre 2023) Anche quest’anno, dal 17, la domenica pomeriggio alle 17:20, torna su Rai1 l’appuntamento con “Da noi… a” Torna il programma di successo di Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema emusica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. Ospiti di questo primo appuntamento saranno: Max Giusti, attore, conduttore, comico dai molti talenti, alla vigilia del debutto, il 18in prima serata su Rai2, del suo nuovo programma, Fake Show – Diffidate delle imitazioni, un nuovo format originale italiano che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle ...

Squadra che vince, com'è noto, non si cambia. Un programma però sì, almeno un po', ed è quello che ha deciso di fare Francesca Fialdini con "Da noi… A ruota libera" che torna la domenica su Rai1 (alle ...Riservata sulla sua vita personale "non esporre i miei sentimenti significa dargli valore", appassionata alle battaglie da condurre: "Noi donne ...