Cristiano Ronaldo fa causa alla Juve | Dybala no

(Di sabato 16 settembre 2023) Altracontro lantus da parte di un ex calciatore bianconero. Nella settimana in cui è scoppiato il caso Bonucci (LEGGI QUI),...

CR7 - 'è uno che studia , non si concentra soltanto sulla tecnica. Si interessa dell'aspetto mentale, dell'alimentazione. L'obiettivo finale è certamente la prestazione, la cura che ...

Altra causa da parte di un ex calciatore bianconero contro la Juventus. Nella settimana in cui è scoppiato il caso Bonucci (LEGGI QUI), si concretizza la questione legata agli stipendi arretrati. Cris ...Su Gazzettq: Stipendi, CR7 fa causa alla Signora: vuole i 19,9 milioni.E alla fine Cristiano Ronaldo, come previsto, si è rifatto vivo per battere cassa. La stella portoghese vuole i ...