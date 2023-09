Cristiano Ronaldo | è scontro con la Juventus | tutti i dettagli

(Di sabato 16 settembre 2023) Secondo quanto riportato da Gazzetta.it ,torna in pressing sulla. Il portoghese infatti, oggi in Arabia Saudita all' Al Nassr, sarebbe intenzionato a proseguire la propria battaglia legale sulla ...

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it ,torna in pressing sulla Juventus . Il portoghese infatti, oggi in Arabia Saudita all' Al Nassr, sarebbe intenzionato a proseguire la propria battaglia legale sulla questione degli ...La Gazzetta dello Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sulla diatriba trae la Juventus circa la manovra stipendi. L'attaccante dell'Al Nassr vuole i 19,9 milioni di euro netti che deve ancora ricevere dalla società piemontese per gli emolumenti ...ROMA - Definirla solo come la "compagna di" sarebbe decisamente riduttivo. Georgina Rodriguez è ormai un brand a parte, seppur indubbiamente valorizzato dall'unione con l'attaccante portoghese ( come confermano le cifre ...Dopo Bonucci , che pretende un risarcimento (da versare in beneficenza) per i trattamenti subìti prima del suo divorzio ufficiale ancheha deciso di fare causa alla Juventus.

Georgina Rodriguez sexy in un video musicale. Poi appare Cristiano Ronaldo Corriere dello Sport

Ore 12.30 – Danilo leader della Juve: per Allegri il capitano è la certezza della squadra, l’unico insostituibile. Ore 12.20 – Buffon parla ai canali social della Nazionale: le parole del nuovo capo ...Manovre stipendi: Ronaldo chiede 19,9 milioni netti, le mensilità a cui aveva rinunciato a causa del Covid, oggetto della famosa «carta Ronaldo», nel mirino della procura di Torino: per un accordo pri ...Cristiano Ronaldo ha fatto causa alla Juventus per la manovra stipendi durante il periodo Covid: 20 milioni è la cifra in ballo ...