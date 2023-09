Credito ricerca e sviluppo | pronto il decreto per la certificazione delle attività

(Di sabato 16 settembre 2023) Una volta pubblicato il dpcm in Gazzetta Ufficiale sarà necessario un ulterioreministeriale da pubblicare entro 90 giorni per stabilire le modalità di iscrizione all'albo. A questo punto le ...

23 del dl 73/2022 (Disposizioni in materia die sviluppo di farmaci e certificazione del, sviluppo e innovazione). Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza ......in quelle die sviluppo. La certificazione ottenuta da certificatori iscritti all'albo avrà il potere di bloccare sul nascere le contestazioni del Fisco sulla legittimità deldi ...Si ringraziano per la collaborazione Fondazione AIRC per lasul Cancro e l'Istituto per ilSportivo.Ora, la nomina a direttore dellaUap prevede la centralizzazione delle comunicazioni, di ...:Nasa

Credito ricerca e sviluppo: pronto il decreto per la certificazione ... Informazione Fiscale

Nuovo credito d'imposta per ricerca e sviluppo nella microelettronica RATIO

Pronto il dpcm per la certificazione delle attività per l'accesso al credito d'imposta in ricerca e sviluppo. Il decreto istituirà anche l'albo dei certificatori. Si attende la pubblicazione del testo ...Crediti in ricerca e sviluppo certificati e a prova di verifica fiscale. E’ pronto il decreto della presidenza del consiglio dei ministri con ...Pronto il dpcm con le procedure per ottenere l'attestazione preventiva che le attività svolte rientrano tra quelle di R&S. Questo ...