Covid | studenti positivi e asintomatici | sarà raccomandato l’uso della mascherina? Ipotesi al vaglio del governo

(Di sabato 16 settembre 2023) Il-19 continua la sua avanzata, con i contagi che segnalano una crescita ininterrotta da ormai quattro settimane. Tuttavia, una differenza sostanziale caratterizza questa fase: il sistema ospedaliero non è più sotto pressione come nei mesi passati. Nonostante ciò, il virus rappresenta ancora una minaccia per i più fragili, in particolare gli anziani. L'articolo .

È stato diffuso in questi giorni il secondo numero dell'anno 2023 del giornale 'Altra chiave news', il giornale elaborato nel Carcere di Fermo dagli stessi detenuti. Questo numero è molto importante, ...L'articolo esplora le emozioni e i sentimenti di Ilaria Boni, una studentessa del San Vitale di Parma, alla vigilia del suo quinto anno di liceo. Ilaria si sente ansiosa e sotto pressione ma anche emo ...