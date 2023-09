Coup De Chance | Woody Allen presenta il suo cinema a Roma

(Di sabato 16 settembre 2023)ha incontrato ieri sera il pubblico delQuattro Fontane diper lazione in anteprima del suo cinquantesimo film,De, dopo la prima mondiale a Venezia 80. Quali sono i registi cheha amato? “Io un giovane adolescente, adoravano tutti i film europei, quelli francesi, quelli italiani, io amavo quelli svedesi… perfino i film giapponesi, Kurosawa. Unche ha avuto un’enorme influenza su di me. Ho sempre desiderato essere non tanto un regista francese, ma un cineasta europeo. Ho avuto la possibilità di fare un film in una lingua straniera, e sono felice che sia il mio cinquantesimo film”. Come sceglie gli attori che poi hanno successo? “Si può dire di ...

Venerdì 15 settembre, presso il cinema Quattro Fontane di Roma, Woody Allen ha presentato in anteprima in Italia il suo ultimo film 'de' (già presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia). L'appuntamento romano con il regista ha generato un incredibile successo, al punto da dover organizzare dei ...Lo ha detto Woody Allen presentando nella sala Quattro Fontane di Roma l'anteprima italiana del suo ultimo film 'de', film girato per la prima volta in francese, dopo la presentazione in ...Woody Allen, con il suo ultimo film, ha spiegato di essere diventato quasi un cineasta europeo. Ecco perché tale ...Lo ha detto Woody Allen presentando nella sala Quattro Fontane di Roma l'anteprima italiana del suo ultimo film 'de', film girato per la prima volta in francese, dopo la presentazione in ...

Woody Allen ha presentato il suo ultimo film a Roma: “La fortuna ... RomaToday

Coup de Chance: La recensione del film di Woody Allen - HotCorn ... The Hot Corn Italy

L’arrivo di Aline (Valérie Lemercier), la madre di Fanny, mescolerà sempre più le carte in tavola. Parte da qui Coup de Chance, il nuovo e cinquantesimo film di Woody Allen, presentato fuori concorso ...ROMA – Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) hanno tutto della coppia ideale. Realizzati nella loro vita professionale, vivono in un magnifico appartamento nei bei quartieri di Parigi e sembran ...È una delle scene clou del nuovo film di Woody Allen “Coup de chance”: quando la protagonista Fanny (Lou de Laâge), sposata, dopo un lungo corteggiamento da parte di Alain (Niels Schneider), un ex ...