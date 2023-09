Cosenza Il dottore Antonio Vilardi morto in un incidente stradale ad Imola

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 16 settembre 2023) Attorno alle 3. 20 in via D’Agostino, angolo via Salvo D’acquisto, zona Pedagna. ha perso la vita un motociclista, in sella ad una Ducati Monster. La vittima è, nato ae residente aera un medico chirurgo specializzato in ortopedia. Ilè stato investito da una Mazda guidata dal un ragazzo di 24 anni, che procedeva nello stesso senso di marcia, in direzione del centro di(Bologna), e trascinato per 200 metri. Vani i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sottoposto ad accertamenti, l’automobilista è risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,21 grammi/litro. Il ventenne è accusato di omicidio