Cosa succede alle tue orecchie se indossi gli auricolari più ore al giorno

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 16 settembre 2023) Le vendite diwireless sono in forte espansione, con la sola Apple che ha venduto circa 100 milioni di set di AirPods nel 2020. Per questo è probabile che molti di noino gliogniper lunghi periodi di tempo. Di conseguenza, potresti notare che le tuesembrano più appiccicose o cerose. È unanormale? Enostrequandoamo gli? Sebbene gliwireless siano abbastanza nuovi sul mercato, sono in corso numerose ricerche che indagano sull’uso a lungo termine degli apparecchi acustici, che in molti casi hanno un meccanismo simile. Da questa ricerca risulta che l’uso ...