Cortina si Prepara a Brillare | Ruben Santopietro e Altri Esperti al Forum dell’Accoglienza

(Di sabato 16 settembre 2023) Scopri il Futuro del Turismo a “Welcome to”: Inclusività, Design e Ospitalità di Eccellenza. Il mondo del turismo esta affrontando una trasformazione epocale, e l’evento “Welcome to” del 21 e 22 settembre 2023 è pronto a esplorare i nuovi orizzonti che si aprono di fronte a città italiane come Milano-, Roma, Torino, Genova e Taranto. Queste città saranno teatro di grandi eventi sportivi e culturali nei prossimi anni, attirando turisti da tutto il mondo. In questo contesto, ilsi propone di analizzare come progettare e ripensare gli spaziperrsi a un futuro prossimo ricco di opportunità. Uno dei punti salienti di “Welcome to” sarà la presenza di...

Oltre alle esperienze maturate negli uffici legislativi della Camera, Morassi ha avuto ruoli di primo piano in Ferrovie dello Stato ed è stata consigliera nel cda della società Milano -.. L'...L'appuntamento è per le 18.30 all'Acinque Ice Arena e sarà l'occasione per dare il via a un calendario di attività così da valorizzare il nostro territorio in vista delle Olimpiadi di Milano: ...... al via i lavori in Val di Fiemme in vista delle Olimpiadi di Milano2026 . Ad annunciarlo ...ha precisato Fugatti " degli interventi infrastrutturali con i quali il nostro territorio si...Totti torna a Roma, Noemila borsa per il ricovero. Forse anche per l'imminenza e la ... non molto distante da dove prima viveva la compagna Noemi Bocchi , viad'Ampezzo, e dalla scuola ...

Olimpiadi 2026: Varese si prepara, a partire dalla sfida di Hockey tra ... varesenews.it

Il team Milano-Cortina 2026 fra il CeRism di Rovereto e Predazzo ... FISI

«Impazzì quando pensò che io fossi annegato. A 8 anni mi lasciò su una spiaggia in Senegal. Aveva il terrore che usassi il motorino» ...Se amate i film di Christian De Sica non potete assolutamente perdere questo memorabile film dell'attore: scopriamo di più- ...Viaggio in alcuni gioielli di gusto e d'accoglienza nella perla delle Dolomiti. Ristoranti e hotel che sanno stupire e si uniscono perfettamente a una natura magica come quella ampezzana ...