Corso Osss Gratuito per Disoccupati a Catanzaro

(Di sabato 16 settembre 2023) Sono attualmente aperte le iscrizioni per ildi Operatore Socio Sanitario Specializzato (OSS Specializzato), parte del catalogo del Programma GOL della Regione Calabria. Durata dele Requisiti Questorientra nel settore professionale dei servizi socio-sanitari ed ha una durata complessiva di 400 ore. Si colloca al livello EQF 4. I requisiti minimi per accedere a questosono il possesso delle seguenti condizioni: essere percettori di Reddito di Cittadinanza (RDC), NASPI o DIS-COLL. È importante sottolineare che ilè completamentegrazie al finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Programma GOL Regione Calabria. Gli iscritti presso il CPI (Centro per l’Impiego) possono beneficiare ...