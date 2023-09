Corriere dello Sport – “Papu Gomez al Monza? Non smentisco”

(Di sabato 16 settembre 2023) 2023-09-11 15:36:54 Arrivano conferme dal: MILANO – “Cessione? No. Assolutamente non parlo. Mi occupo di, casomai sono l’oggetto e non il soggetto”: così l’ad delAdriano Galliani all’ingresso della Lega serie A riguardo una possibile cessione del club biancorosso da parte della famiglia Berlusconi. Smentite, come quella su un interessamento per il(recentemente svincolatosi dal Siviglia). “Siete voi che parlate. Siccome ho sempre lavorato nella comunicazione – afferma Galliani – non. Non dico niente. Lui vorrebbe venire? Non lo so, non l’ho sentito. L’ultima volta che l’ho sentito era per farmi dare l’indirizzo di un ristorante di Siviglia. Buono, devo dire…” Il derby Milan-Inter e il ...

... in un'intervista aldella sera. ' Lampedusa è sottoposta a una forte pressione . Rispetto a quasi 10 mila arrivi in quattro giorni, gli apparatiStato hanno fatto appieno il loro ...E' il giorno dei giorni per l'Italia del volley , dopo aver fatto fuori la Francia in semifinale . Stasera, a Roma , dentro il PalaEur, dove sono attesi 11.500 spettatori, va in scena la finalissima ...ROMA - " P uò diventare l'erede di Nesta" . Mica male come attestato di stima. No, quella di Allegri nei confronti di Alessio Romagnoli (pur non avendo mai avuto l'opportunità di lavorare insieme) non ...Ci sono momenti in cui guardo la fascia al mio braccio e avverto uno stimolo in più', le parole dell'ex Manchester City al 'Sport'. Danilo fa un confronto tra Guardiola e Allegri: 'Li ...

Il Corriere dello Sport apre con un'intervista a Totti: "Roma, anche subito" TUTTO mercato WEB

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Fiorentina.it

Le scelte del tecnico per la sfida contro i rossoblù di Gilardino: il portoghese si riprende la fascia mancina, Politano ko: come cambia il tridente ...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...L’ex centrocampista fu decisivo a Torino contro la Juve con due gol nel 2002: «Quella doppietta mi fa ancora emozionare» ...