Corridog | i consigli dell’esperto per prepararsi a una corsa a sei zampe

(Di sabato 16 settembre 2023) Bergamo. Secondo il Journal of Personality and Social Psychology la presenza del pet riduce il livello di stress, mentre l’American Journal of Cardiologyha riportato che l’attività fisica con il cane può fare bene persino al cuore. Insomma, la vicinanza dell’animale domestico è un toccasana per la salute e praticare attività fisica con il proprio fa bene all’umore e al fisico. Ma quali sono le regole per affrontare in maniera responsabile e senza ansia un momento di svago a 6? A dettare 5 regole d’oro è Paolo Bosatra, educatore cinofilo della clinica veterinaria Ca’ Zampa di Bergamo, in occasione della partecipazione all’edizione 2023 della, prevista domenica 17 settembre in città. In occasione dell’evento, i veterinari ed educatori di Ca’ Zampa saranno presenti per dare tutti inecessari per prendersi cura in ...