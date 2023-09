Coppa Davis | povera Italia! Probabile ‘biscotto’ tra Cile e Canada | un risultato ci eliminerebbe

(Di sabato 16 settembre 2023) Si diceva che l’Italia avrebbe dovuto battere 3-0 ilper rimanere artefice del proprio destino nella2023. Purtroppo la vittoria netta, dopo 9 ore di battaglia ed i successi di Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e di quest’ultimo in doppio con Lorenzo Musetti, non mette al riparo gli azzurri da un possibile, amarissimo, beffardo ed atroce. Colpa di una formula cervellotica e senza senso, che mette in condizione le squadre di scendere in campo già conoscendo qualeservirà per passare il turno a braccetto…Certo, la sconfitta per 3-0 contro ilha complicato tutto. Ma sarebbe davvero un peccato se, con ogni probabilità, la reazione d’orgoglio contro ilvenisse vanificata. PERCHÉ L’ITALIA RISCHIA IL BISCOTTO IN ...

E adesso Dopo la vittoria sul Cile Che succede Qual è la Road to Malaga per l'Italia della Coppa Davis? Bene. Gli azzurri devono sperare che il Cile perda con il Canada e poi battere la Svezia. Stavolta i conti i due azzurri li hanno fatti tornare: bravissimo Arnaldi, all'esordio assoluto in singolare sul palcoscenico della Davis Cup, ad abbattere prima l'emozione e poi il temibile Cristian Garin. La Spagna, a sorpresa, è eliminata e saluta la Coppa Davis. Le furie rosse non saranno tra le 8 protagoniste delle Finals di Malaga. A condannare la squadra di casa, dopo il 3-0 subito nella seconda giornata contro la Repubblica Ceca, è stato un altro 3-0.

La sorpresa del giorno è stato il l'esordiente Matteo Arnaldi, il 22enne sanremese, che al suo debutto in Davis con la maglia della nazionale ha dimostrato non solo carattere e determinazione ma anche ...L'Italia batte 3-0 il Cile a Bologna e rientra in gioco per conquistare nel Girone A di Coppa Davis un posto valido per le qualificazioni alle Finals in programma dal 21 al 26 novembre a ...Sonego e Musetti battono al tie-break del terzo set Tabilo e Barrios Vera, sarà decisiva per la qualificazopne la sfida di domenica con la Svezia.