Coppa Davis | l’Italia con la Svezia per volare ai quarti | ma con un occhio a Canada-Cile

(Di sabato 16 settembre 2023) Bologna –attende la sfida con lain, a Bologna, per conoscere il suo destino in competizione, ma non solo. Dopo la sconfitta d’esordio con il, è arrivata ieri sera la svolta nel Torneo. Gli Azzurri hanno battuto ilper 3-0 e domenica scenderanno di nuovo in campo per conquistare idi finale. Si prospettano piene di emozioni le Final Eight dellaconche punta in alto. Intanto fanno sorridere le vittorie con ildi ieri. Un grande Matteo Arnaldi ha battuto Cristian Garin per 2-6, 6-4, 6-3 nel primo singolare. Poi Lorenzo Sonego ha superato Nicolas Jarry, numero 22 del mondo, per 3-6, 7-5, 6-4 e ha tenutoin corsa per la fase ...

Novak Djokovic è in questi giorni, un po' a sorpresa, a Valencia per giocare incon la sua nazionale e non ha esitato a lodare Carlos Alcaraz , che considera oggi il suo più grande e migliore rivale, e Rafa Nadal , per il quale continua a provare un enorme rispetto.Il destino dell'Italia inè ancora nelle mani del Cile e (del Canada). Seguite con noi in diretta la sfida di Bologna: tre rimonte e 3 - 0 dell'Italia sul Cile. Oggi gli azzurri tifano Canada contro il ...... è circolata velocemente nelle ultime ore questa splendida notizia, che racconta di come il numero due azzurro abbia voluto condividere insieme ai suoi compagni, impegnati ina Bologna, ...Boris Becker si scaglia apertamente contro la, o quantomeno contro il format attuale. L'ex giocatore tedesco, capace di vincere l'Insalatiera nel 1988 con la propria nazionale, ha parlato nell'ambito di un podcast di Eurosport e lo ...

Lorenzo Musetti in attesa di diventare papà: l'annuncio tra le emozioni della Coppa Davis LiveTennis.it

Coppa Davis, in corso doppio di Danimarca-Brasile Agenzia ANSA

Bologna – L’Italia attende la sfida con la Svezia in Coppa Davis, a Bologna, per conoscere il suo destino in competizione, ma non solo. Dopo la sconfitta d’esordio con il Canada, è arrivata ieri sera ...Giornata decisiva nella fase a gironi di Coppa Davis. Domenica 17 settembre l'Italia di capitan Volandri, che dopo aver perso contro il Canada ha battuto il Cile, affronterà la Svezia per conquistare ...Quello tra Italia e Svezia, in Coppa Davis, è un autentico classico che si è avuto in praticamente tutte le forme possibili e immaginabili. Confronti zonali, finali, primi turni, gironi, playoff promo ...