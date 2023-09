Coppa Davis | Cané loda gli azzurri | “Arnaldi sembra un veterano | Sonego un computer nel terzo set”

(Di sabato 16 settembre 2023) L’Italtennis è rinata. Dopo una sconfitta pesantissima nella prima giornata delle finali dicontro il Canada, l’Unipol Arena di Bologna ha spinto glialla splendida vittoria per 3-0 sul Cile che ha rimesso in corsa i ragazzi di Volandri per conquistare il pass per volare alle finali di Malaga di fine novembre. Matteoha debuttato alla grande, vincendo in rimonta contro Cristian Garin e conquistando il primo punto fondamentale, Lorenzosi è riscattato dopo il brutto k.o. con Galarneau, battendo Nicolas Jarry annullando ben quattro match point. Ha completato la giornata perfetta il doppio Musetti/, vincente in rimonta su Barrios Vera/Tabilo. Si è parlato di questo e di altro nell’ultima puntata di TennisMania, speciale...

Boris Becker si scaglia apertamente contro la, o quantomeno contro il format attuale. L'ex giocatore tedesco, capace di vincere l'Insalatiera nel 1988 con la propria nazionale, ha parlato nell'ambito di un podcast di Eurosport e lo ...Tutto pronto a Bologna per Canada - Cile, match valido per la fase a gironi della2023 . Una sfida fondamentale anche per l'Italia, che deve sperare in un risultato favorevole per poi giocarsi con la Svezia il passaggio del turno. Ad aprire le danze alla Unipol Arena ...Ha tutto il diritto di autodeterminarsi di volta in volta, benché fosse auspicabile che partisse insieme ai suoi compagni alla volta di Bologna per la fase a gironi della. Non ha deciso ...A partire dal 2026 , inoltre, i diritti di streaming saranno anche aggiunti allae alla Billie Jean King Cup a partire dal 2026 . Le parti lavoreranno ora insieme per concordare e ...

I tempi della storica Coppa Davis sono conclusi. Gli splendidi tempi che vedevano trasferte improbabili, risultati imprevedibili, la valorizzazione dei circoli, il tifo sfegatato, battaglie interminab ...Sinner, si "aggrava" ulteriormente la posizione del tennista altoatesino: lo scivolone rimette tutto in discussione.Un team che si è riunito e ha ritrovato in se stesso la forza per reagire: grande prova di carattere con il Cile di Garin e Jarry, ma bisogna battere la Svezia ...