Coppa Davis | Canada 1 - 0 Cile | all' Italia adesso basta un punto

Alexis Galarneau ha battuto in due set Alejandro Tabilo - 63 76(5) - regalando al Canada il primo punto nell'ultima sfida del girone A e all'Italia la possibilità concreta di staccare il suo biglietto ...L'Italia ha il proprio destino in mano in. È la notizia che arriva dalla sfida di Bologna tra Canada e Cile dopo il primo singolare, vinto dal canadese Galarneau (che mercoledì aveva battuto Lorenzo Sonego) contro il cileno ...Buone notizie per l'Italia da Bologna in chiave Final Eight dia Malaga , alle quali gli azzurri di Volandri, adesso, si qualificheranno se batteranno (3 - 0 o 2 - 1 non importa) la Svezia. Questo perché nel primo singolare tra Canada e Cile all'...Sfida decisiva per conquistare la qualificazione alle Finals di ...

Coppa Davis LIVE, Day 5: Galarneau vince il primo set 6-3 su Tabilo Ubitennis

Coppa Davis, Canada-Cile 1-0: Galarneau batte Tabilo, l'Italia ha in mano il suo destino Sky Sport

Alexis Galarneau ha battuto in due set Alejandro Tabilo - 63 76(5) - regalando al Canada il primo punto nell'ultima sfida del girone A e ...Una prima buona notizia per l’Italia arriva subito; il canadese Galarneau batte il cileno Tabilo 6-3, 7-6 nel primo singolare della sfida tra nord e sud americani, e gli azzurri applaudono. Perchè, a ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...