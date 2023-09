Coppa Davis | Boris Becker attacca | “Spero in ritorno format originale | regole attuali non sono tennis”

Ha tutto il diritto di autodeterminarsi di volta in volta, benché fosse auspicabile che partisse insieme ai suoi compagni alla volta di Bologna per la fase a gironi della. Non ha deciso ...A partire dal 2026 , inoltre, i diritti di streaming saranno anche aggiunti allae alla Billie Jean King Cup a partire dal 2026 . Le parti lavoreranno ora insieme per concordare e ...Non ha bruciato il tricolore, ha saltato un turno di. La verità è che forse ...L' Italtennis batte il Cile nel secondo match del Girone A di. Alla Unipol Arena di Bologna, gli azzurri del ct Filippo Volandri chiudono sul 2 - 0 dopo i singolari: al successo in ...

Coppa Davis, povera Italia! Probabile 'biscotto' tra Cile e Canada: un risultato ci eliminerebbe OA Sport

Coppa Davis, Italia batte Cile 3-0: prima Arnaldi e Sonego ribaltano Garin e Jarry, poi il doppio completa l’… la Repubblica

I tempi della storica Coppa Davis sono conclusi. Gli splendidi tempi che vedevano trasferte improbabili, risultati imprevedibili, la valorizzazione dei circoli, il tifo sfegatato, battaglie interminab ...Un team che si è riunito e ha ritrovato in se stesso la forza per reagire: grande prova di carattere con il Cile di Garin e Jarry, ma bisogna battere la Svezia ...Il campione serbo e tifoso rossonero non si ferma più e ora punta alla vittoria della Coppa Davis con la sua Serbia ...