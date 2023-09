Coppa Davis 2023 | Nicolas Massu capitano Cile | “Speriamo di vincere per mettere pressione sull’Italia”

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilesce con le ossa rotte dopo una giornata incredibile dialla Unipol Arena di Bologna. La squadra sudamericana ha perso contro l’Italia per 3-0 sprecando varie chance in tutti i match: sia nei singolari che nei doppi erano un set avanti, inoltre Jarry ha avuto quattro match point contro Sonego e Barrios Vera/Tabilo erano in vantaggio 7-6 3-1. Una giornata che può lasciare degli strascichi, come racconta ilMassù: “Sappiamo che abbiamo pochissime ore di recupero, ma lo sport è così e a volte bisogna vivere queste circostanze e accettarle “. Infatti, a differenza del Canada che ieri ha riposato, ilha terminato il proprio impegno oltre la mezzanotte. “I ragazzi sono già carichi per oggi e per fare del loro meglio.di ...

L' Italtennis batte il Cile nel secondo match del Girone A di. Alla Unipol Arena di Bologna, gli azzurri del ct Filippo Volandri chiudono sul 2 - 0 dopo i singolari: al successo in ...Musetti ha condiviso con la squadra azzurra dila notizia: la prossima primavera diventerà papà Buone nuove in casa Musetti. Lo scorso dicembre, durante la off season, il tennista di Carrara aveva ufficializzato, tramite una serie di ...'Ai miei tempi io e Rafa accettavamo sempre la convocazione' È un giorno triste per il tennis spagnolo a causa dell'eliminazione nella fase a gironi dellaa Valencia. La squadra allenata ...Lacrime sincere e commozione. Andy Murray vince incon la sua Gran Bretagna e poi non trattiene il pianto per la scomparsa della nonna paterna Ellen , la mamma del suo papà Willie. Il tennista ha fatto un discorso emoziante davanti ad un ...

Coppa Davis, povera Italia! Probabile 'biscotto' tra Cile e Canada: un risultato ci eliminerebbe OA Sport

Coppa Davis, Italia batte Cile 3-0: prima Arnaldi e Sonego ribaltano Garin e Jarry, poi il doppio completa l’… la Repubblica

Un team che si è riunito e ha ritrovato in se stesso la forza per reagire: grande prova di carattere con il Cile di Garin e Jarry, ma bisogna battere la Svezia ...Il campione serbo e tifoso rossonero non si ferma più e ora punta alla vittoria della Coppa Davis con la sua Serbia ...Lo scozzese ha giocato e vinto il suo match in singolare in Coppa Davis, contro lo Svizzero Riedi. Poi il messaggio alla famiglia: «Vi chiedo scusa, non ho potuto essere lì con voi. Nonna, questa vitt ...