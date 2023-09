Coppa Davis 2023 | la Finlandia elimina gli Usa | altra vittoria per la Repubblica Ceca

(Di sabato 16 settembre 2023) La favola di questa fase a gironi dellanon può che essere la, che contro ogni pronostico ha superato il girone e si è qualificata per le Final 8 di Malaga. Dopo il successo ai danni della Croazia, la formazione scandinava ha fatto fuori anche gli Stati Uniti in quel di Spalato e si è garantita il secondo posto del gruppo, nonché l’accesso tra le migliori otto. Per dare un’idea del capolavoro dei ragazzi di Nieminen, basti pensare che gli Usa possono vantare ben tre top 15 (Fritz – non convocato -, Tiafoe e Paul), mentre laha solamente un giocatore tra i primi 100 del mondo (Ruusuvuori). A trionfare, però, sono stati propri i finlandesi grazie alle vittorie di Otto Virtanen, che ha battuto al tie-break del terzo set McDonald, annullando due match point, ed Emil ...

Interviste Tennis Una polemica inaspettata contro la scelta del campo. Elias Ymer, protagonista con la maglia della Svezia in questa fase a gironi dinel raggruppamento A, ha criticato fortemente il terreno di gioco in cui i tennisti stanno disputando le diverse partite in questa settimana. Queste sono state le parole in conferenza ...Il Canada oggi ha battuto il Cile 2 - 1, e questo ci permette di guardare agli incontri di domani, contro la Svezia, con una certa tranquillità. Agli azzurri basta vincere un match per agguantare le ...L'Italia ha il proprio destino in mano in. È la notizia che arriva dalla sfida di Bologna tra Canada e Cile , vinto 2 - 1 dai nordamericani. Scongiurato, dunque, il 3 - 0 dei cileni, che avrebbe eliminato aritmeticamente gli ...Nell'ultimo incontro dell' Unipol Arena di Casalecchio di Reno , una delle quattro sedi della fase a gironi della2023 , il Canada ha battuto il Cile per 2 - 1 e completato la settimana perfetta, vincendo il girone. Sul veloce indoor a Bologna, la formazione capitanata da Frank Dancevic ha portato a ...

Coppa Davis, Canada-Cile 2-1: ora l'Italia è padrona del suo destino Sky Sport

Coppa Davis, povera Italia! Probabile 'biscotto' tra Cile e Canada: un risultato ci eliminerebbe OA Sport

Il Canada ha battuto il Cile nella Coppa Davis, garantendo all'Italia una possibilità di qualificarsi per le finali di Malaga. La vittoria di Alexis Galarneau sul cileno Alejandro Tabilo ha portato il ...Il Canada batte 2-1 il Cile e fa un bel regalo all’Italia : domani, contro la Svezia, agli azzurri basterà vincere un match per approdare alle Finals di ...La combinazione dell'Italia per il passaggio del turno in Coppa Davis: gli azzurri pronti a sfruttare il regala del Canada ...