Coppa Davis 2023 | la Finlandia è ai quarti di finale | USA ko ed eliminati

(Di sabato 16 settembre 2023) Grossa sorpresa nel girone D di. Labatte gli Stati Uniti e si prende un posto tra le migliori otto al mondo, potendosi giocare l’insalatiera a Malaga dal 21 al 26 luglio. Bastano i due singolari per regalare il miglior risultato della loro storia tennistica e superando il taglio assieme all’Olanda. La prima partita vive sui binari dell’assurdità, poiché Mackenzie McDonald e Otto Virtanen se la giocano con il coltello tra i denti. Il pronostico è tutto per lo statunitense, ma si fa sorprendere al tiebreak nel primo set; dopo aver dominato il secondo, butta per due volte un break di vantaggio e brucia due match point al tiebreak, un sul proprio servizio, per l’inaspettato successo finnico per 7-6 1-6 7-6. Poco male, potrà pensarci Tommy Paul a rimettere le cose a posto. Ma invece, anche il ...

BOLOGNA - Il Canada batte il Cile e fa un grande regalo all' Italia di Filippo Volandri in ottica qualificazioni alle finali di Malaga. Grazie alla vittoria di Alexis Galarneau sul cileno Alejandro ...Scongiurato il 3 - 0 per il Cile, risultato che avrebbe eliminato gli azzurri Qui il video - commento del direttore su Instagram: https://www.instagram.com/stories/ubitennis/3193197467520036218/utm_...Nole non si ferma mai ed in queste ore ha contribuito alla qualificazione della sua Serbia alle finali di. Giovani e tennisti che hanno giocato meno a New York hanno preferito riposare ...La Svizzera ha chiuso con una sconfitta il suo cammino in. In un incontro ormai privo di valore per gli elvetici, vista l eliminazione dopo il ko subito contro la Gran Bretagna, i rossocrociati si sono inchinati gi dopo i due singolari anche all ...

Coppa Davis, l'Italia si qualifica alle Finals di Coppa Davis se... Eurosport IT

Coppa Davis, Italia batte Cile 3-0: prima Arnaldi e Sonego ribaltano Garin e Jarry, poi il doppio completa l’… la Repubblica

BOLOGNA - Dopo il ko contro il Canada all'esordio e il riscatto ottenuto contro il Cile, per l'Italia di Coppa Davis arrivano buone notizie proprio dalla sfida del Gruppo A tra le altre due rivali. A ...Un altro obiettivo raggiunto per Novak Djokovic. Soltanto cinque giorni dopo il trionfo agli Us Open, il tennista serbo ha voluto contribuire alla causa della propria nazionale in Coppa Davis, ...L'Italia ha una chance di qualificazione in Coppa Davis grazie al Canada che ha battuto il Cile. Se il Cile avesse vinto 3-0, l'Italia sarebbe stata eliminata. Ma Alexis Galarneau del Canada ha ...