Coppa Davis 2023 | Italia-Cile 3-0 | Sonego Musetti vincono in rimonta | ma si rischia una dolorosa beffa

(Di sabato 16 settembre 2023) A Bologna, sede del Gruppo A della fase a gironi delle Finali didi tennis, l’batte ilper 3-0: nel doppio conclusivo Lorenzoe Lorenzosuperano inTomas Barrios Vera ed Alejandro Tabilo per 6-7 (3) 6-3 7-6 (2) in due ore e 24 minuti di gioco. Per qualificarsi ai quarti l’dovrà ora sperare che ildomani non batta il Canada per 3-0 (gli azzurri sarebbero penalizzati dalla percentuale di set vinti), per poi avere il destino nelle proprie mani contro la Svezia. Nel primo set gli azzurri vanno entrambi in difficoltà al servizio, ma annullano due break point consecutivi nel primo ed uno nel terzo game. L’equilibrio non si spezza, ma nell’ottavo gioco anche i ...