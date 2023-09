Coppa Davis 2023 | Italia ai quarti di finale se… Tutte le combinazioni prima di Italia-Svezia

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) Ecco lein otticadi(Finals 8 di Malaga) per gli azzurri alla vigilia diin. Scampato il pericolo di un successo per 3-0 del Cile ai danni del Canada che avrebbe fatto fuori i ragazzi di Volandri, l’ha ora il destino tra le proprie mani. In virtù della vittoria di Pospisil e compagni ai danni di sudamericani, la strada per gli azzurri verso idiè nettamente in discesa. Sarà infatti sufficiente vincere una delle tre partite contro laper garantirsi il passaggio del turno. Un compito non scontato (la débacle contro il Canada insegna), ma assolutamente alla portata ...