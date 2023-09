Coppa Davis 2023 | il Canada batte il Cile e vince il girone | sorride l’Italia

L'Italia ha il proprio destino in mano in. È la notizia che arriva dalla sfida di Bologna tra Canada e Cile , vinto 2 - 1 dai nordamericani. Scongiurato, dunque, il 3 - 0 dei cileni, che avrebbe eliminato aritmeticamente gli ...Nell'ultimo incontro dell' Unipol Arena di Casalecchio di Reno , una delle quattro sedi della fase a gironi della2023 , il Canada ha battuto il Cile per 2 - 1 e completato la settimana perfetta, vincendo il girone. Sul veloce indoor a Bologna, la formazione capitanata da Frank Dancevic ha portato a ...Ecco le combinazioni in ottica quarti di finale (Finals 8 di Malaga) per gli azzurri alla vigilia di Italia - Svezia in2023. Scampato il pericolo di un successo per 3 - 0 del Cile ai danni del Canada che avrebbe fatto fuori i ragazzi di Volandri, l'Italia ha ora il destino tra le proprie mani. In virtù ...Ora la nazionale azzura è padrona del proprio destino. Sarà sufficiente vincere un singolo match contro la Svezia nell'ultima giornata.: tre rimonte e 3 - 0 dell'Italia sul Cile. Oggi gli azzurri tifano Canada contro il Cile [VIDEO] 21.22 " MATCH CANADA. Pops e Gala annullano tre set point consecutivi e vincono il secondo ...

Coppa Davis, il Canada batte il Cile: la situazione Italia per Malaga Tuttosport

Italia-Cile 3-0 in Coppa Davis: con quale combinazione di risultati si qualifica ai quarti se batte la Svezia Sport Fanpage

Dopo Canada, Repubblica Ceca, Serbia e Olanda, la quinta qualificata per le Finals di Malaga è l'Australia, 28 volte vincitrice della Coppa Davis. I canguri hanno superato per 3-0 la Svizzera senza ...(Napoli Magazine) Una vittoria dei nordamericani sul Cile, infatti, metterebbe l’Italia di Coppa Davis nella posizione di doversi battere, domani nello sconto finale contro la Svezia, solo con un ...Kokkinakis vince facilmente su Stricker, così come non soffre de Minaur per battere Huesler ed è senza storia anche il doppio vinto da Ebden e Purcell ...