Convocati Cagliari | niente Petagna | prima per Hatzidiakos

Commenta per primo Questi idi Claudio Ranieri per la gara di domani che vedrà opposte il suoe l'Udinese: Portieri : Radunovic, Aresti, Scuffet Difensori : Goldaniga, Dossenza, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, ...Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro ilAndrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro il. Portieri: Silvestri; Okoye; ...Genoa Cricket and Football Club - Società Sportiva Calcio Napoli: idi Rudi Garcia ...Club - Società Sportiva Calcio Napoli (DAZN " Sky " NOW) 17/09/2023 Domenica ore 12.30Calcio -...Domenica torna il lunch match con- Udinese dove è lunga la lista degli indisponibili come ...DI SERIE A I giocatori di Serie Aper la 4° giornata [NON ANCORA DISPONIBILI]

Cagliari, Petagna resta a casa. Ventiquattro convocati, si rivede Mancosu, c'è Hatzidiakos L'Unione Sarda.it

I convocati per Cagliari-Udinese Cagliari Calcio

Il Cagliari cerca i primi 3 punti del campionato contro l'Udinese: tra i convocati, Ranieri non avrà Petagna, mentre è battesimo per Hatzidiakos ...Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Cagliari Andrea Sottil, ...Il tecnico dei rossoblù ha diramato la lista dei giocatori a sua disposizione per la gara in programma domani alle 12.30 con l'Udinese ...