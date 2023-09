Contro il Vannaccismo estremo | evviva gli uomini indecenti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 16 settembre 2023) Roma, 16 sett – L’Italia d’oggi appare come un clitoride incandescente, tra, varie ed eventuali. Viene appena sfiorata da un proclama di rabbiosa richiesta di giustizia sociale e subito si eccita colando soldati strillanti da mandare al fronte senza addestramento e fanti disarmati che partono all’ordine secco dalla trincea. Poco importa se il comando impartito sia sicuramente suicida o venga dato da un inadeguato e improvvisato capitano. Alla baionetta, figli di Toto Cutugno!e caos Risse, baruffe e zuffe, annebbiamenti, denti digrignati, tasti battuti con rancore. Anni di studi mandati a puttane. E s’intravede la fine della nobiltà nell’agire, che, come ci ricorda Verga in “Libertà”, assieme alla lucidità, da mantenere ancor più nella ribellione, è mezzo per la riuscita e la crescita. Ciò che preoccupa il logorroico scrivente ...