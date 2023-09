Condò | “Il derby contro l’Inter è arrivato troppo presto per il Milan”

Il Milan perde nettamente ilcon l'Inter e Paoloprova ad analizzare negli studi Sky i motivi della sconfitta dei rossoneri, che dopo tre successi nelle prime tre di campionato si fermano al primo 'crash test' della ......40 In studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Paolo, Alessandro Costacurta, Gianluca ... Inter in vantaggio 7 a 3 negli ultimi 14di campionato. Sabato 16 Settembre ore 20:45 - Genoa ...In studio: Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Paolo, Gianluca Di Marzio e Veronica ... Nienteper il milanista Kalulu: piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. ...Serie A: la 4° giornata di campionato I segreti deldi Milano: la maledizione di Pioli e l'amuleto di Inzaghi La sfida che vale già una fuga scudetto , di PaoloFuori i secondi, Inter - ...