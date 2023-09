“Condizioni critiche” Altro fedelissimo di Putin in fin di vita

(Di sabato 16 settembre 2023) Ancora problemi all'interno delle alte sfere della Russia. Il leader ceceno, Ramzan Kadyorv, verserebbe infatti in gravidi salute: a lanciare la bomba è stato Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, che ha commentato l'informazione e l'indiscrezione secondo cui Kadyrov è attualmente in coma. «In effetti, ci sono informazioni secondo cui Kadyrov è in gravie le malattie che già aveva sono peggiorate e sono diventate la causa di questa condizione. È in una situazione critica», la soffiata dagli 007 di Kiev. Sostenitore del presidente russo Vladimir, Kadyrov ha partecipato attivamente all'invasione dell'Ucraina e negli ultimi tempi si era in particolare distinto per la presa di posizione contro Yevgeny Prigozhin, con le sue truppe cecene che ...

Ridotta in fin di vita , la 72enne è stata trasportata d'urgenza in ambulanza all' ospedale di Brescia, in. Ma non c'è stato niente da fare. Nerina Fontana è deceduta poco dopo la ...Il leader ceceno Kadyrov è malato e in gravi, secondo l'intelligence di Kiev. Medvedev visita un campo d'addestramento russo per mercenari nel Donetsk. L'Ue non rinnova il blocco alle esportazioni di grano dall'Ucraina in scadenza ...... resa però impossibile per leoggettivamente punitive proposte a Delfin. Per questo, ... contrariamente alle(peraltro limitate alla percentuale numerica, ma è fatto salvo il ...Ledella signora eranoal momento del trasporto in ospedale. Il figlio, responsabile dell'aggressione, è stato successivamente arrestato dalle forze dell'ordine con l'accusa di ...

"È in condizioni critiche": giallo sulla salute di Kadyrov ilGiornale.it

Gli 007 ucraini: "Kadyrov in gravi condizioni" QUOTIDIANO NAZIONALE

Ancora problemi all’interno delle alte sfere della Russia. Il leader ceceno, Ramzan Kadyorv, verserebbe infatti in gravi condizioni di salute: a lanciare la bomba è stato Andrii Yusov, rappresentante ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 16 settembre: nella notte la Russia abbatte 2 droni in regioni confinanti con Mosca, da Kiev la conferma che Ramzan Kadyorv sarebbe in ...Mosca starebbe anche trattando con la Libia per ottenere l'accesso a un porto nel Mediterraneo per le sue navi da guerra ...