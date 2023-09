Con @duemammetrefigli è più facile smentire le false credenze sul fatto che «per crescere un figlio servono una mamma e un papà»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 16 settembre 2023) Ufficialmente sui social – Instagram e TikTok – dal 2019. In realtà, da quando sono nati i due gemelli, Giada Buldrini e Serena Galassi condividevano foto e video per raccontare qualche aneddoto della loro splendida famiglia ai loro parenti lontani. Da cosa nasce cosa: il progetto @è la trasformazione di spaccati di vita quotidiana. Quando, però, è diventato un vero e proprio impegno, Giada e Serena si sono rese conto che poteva davvero essere uno strumento efficace per lottare contro i pregiudizi e pertutti quei luoghi comuni sulla cosiddetta “famiglia tradizionale”. LEGGI ANCHE > L’influencer marketing non è semplice unione di «un profilo molto seguito» e «prodotto che ha bisogno di visibilità» La storia del progetto @Serena Galassi è da sempre un’infermiera, mentre Giada Buldrini ha ...