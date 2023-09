Com' è nato il raduno leghista di Pontida

(Di sabato 16 settembre 2023) Per il federalismo, Umberto Bossi aveva espresso la sua ammirazione per il presidente americano Alexander Hamilton, padre della Costituzione federale degli Stati Uniti. Aveva studiato il suo pensiero, sviluppando l’idea del federalismo moderno. Dopo il centralismo del periodo nazionalista e quello del periodo fascista, è oggi indispensabile superare quello partitocratico. Dal superamento di questo centralismo, che ha sottratto il potere a ogni controllo, si potrà poi ripartire per realizzare una maggiore giustizia fondata sull’autonomia dei popoli. Lo scrive Bossi stesso nella prefazione all’edizione del 1993 del libro La Lega Lombarda di Massimo D’Azeglio, il grande politico risorgimentale e scrittore di successo. Da ragazzo aveva trovato questo testo nella cascina di Cassano Magnago, dove trascorse gli anni della fanciullezza, nella biblioteca della nonna Celesta, di simpatie ...

Chi è Alessandro Nasi Il marito di Alena Seredova è un imprenditore torinese di successoil 18 aprile del 1974 sotto il segno dell'Ariete. Scopriamo quanti figli ha la coppia e tutte le informazioni sul lavoro e la vita privata. Alessandro Nasi, chi è il marito di Alena Seredova La ...il 19 aprile 1932 a Medellín, Fernando Botero Angulo ha viaggiato attraverso l'arte contemporanea e moderna, ma è stato proprio il suo stile figurativo, sviluppato attraverso le forme morbide ...... sulla pagina facebook www.facebook./MemorialNardinoPrevidi e sulla pagina Instagram @... per la precisione da Novi, dove erail 29 luglio 1934. In tenera età la famiglia si trasferì a ...Il piccolo sarebbedurante il viaggio, per poi morire dopo pochi minuti. La salma è quindi sbarcata al molo Favaloro in una bara bianca e condotta al cimitero di contrada Imbriacola. Prestate ...

Neonato nato e morto sulla barca dei migranti Euronews Italiano

No! Un aereo Nato non ha sorvolato il Marocco per 8 ore prima del ... Open

In missione di polizia aerea lungo i confini orientali della Nato, quelli che separano la Polonia dall'Ucraina e dalla Bielorussia. C'è anche un F35 Lightning II del 6° Stormo di Ghedi a pattugliare i ...(ANSA) – LAMPEDUSA, 16 SET – E’ nato sul barchino, durante la traversata, ed è morto poco dopo il piccolo la cui salma è stata appena sbarcata ...Davide Macciocco, 40enne di Termoli tetraplegico dal 2003, si è recato in Svizzera per il suicidio assistito. “La vita è un diritto e non un obbligo. Ciò che conta è vivere con dignità, con decoro e ...