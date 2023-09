Coez e Frah Quintale spodestano Tedua | è il loro il disco più venduto

(Di sabato 16 settembre 2023)debuttano al primo posto della classifica dei dischi e dei vinili più venduti con Lovebars, dopo undici settimane finisce il dominio diLovebars (Undamento / Prodacto in licenza a Carosello Records / Warner Music), il nuovo album diuscito venerdì 8 settembre, ha raggiunto la #1 posizione della classifica FIMI / GFK degli album e dei vinili più venduti. Alta marea, il primo singolo estratto dall’album, conquista la Top10 della classifica singoli FIMI / GFK. Un importante risultato per unnato dall’amore comune per il rap, dall’esigenza di espressione artistica e dalla stima personale tra, amici da oltre dieci anni. Lovebars è ...

