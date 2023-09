Cobra reale scivola tra le gambe di una donna che cucina all’aperto e sta per attaccarla | lei si salva all’ultimo secondo Il video da brividi

(Di sabato 16 settembre 2023) Immaginate di preparare la cena e trovarvi tra leun. È quel che è successo a unain Thailandia, che intenta are si è vista sfiorare leda un, che con un solo morso può pure uccidere la propria preda, umani compresi. Nelripreso da diverse testate si vede il momento in cui il lungo rettile striscia in direzione dellatra le sueprima di girarsi e impennarsi mentre si mette in posa di attacco pronto a colpire. Fortunatamente la protagonista di questa storia accortasi del pericolo è riuscita a scappare appena in tempo gridando, e al rettile non è rimasta altra scelta che strisciare dalla parte opposta e desistere dal proprio ...

... anziKai : è Xolo Maridueña, nuova star Netflix, e chissà, forse anche Dc Comics per questo ... ma pure la riflessione leggera e disincantata sullamateria di cui sono fatti i sogni . Ci ......conferma il pessimo stato di salute del sottogenere La stanchezza per il film di supereroi è, ... Fresco di laurea, Jamie Reyes (il Xolo Maridueña già visto nella serieKai ) torna nella sua ...... sposadel faraone Akhenaton, della quale non è stata ancora trovata la sepoltura. Reeves ... che venne sbranato da un, simbolo di protezione per i faraoni, proprio il giorno dell'apertura ...Pensiamo a creature come il( Ophiophagus hannah Cantor ), il bungaro fasciato ( Bungarus fasciatus Schneider ), il serpente a sonagli ( Crotalus atrox ) o anche al mamba nero ( ...

Cobra reale attacca una donna mentre cucina all'aperto, lei si salva per pochi centimetri: il video choc ilmessaggero.it

Il cobra reale (Ophiophagus hannah) Kodami

In alcuni paesi del mondo, l'incontro ravvicinato con un animale pericoloso come un cobra, è un'eventualità non così rara. La Thailandia è uno di ...In alcuni paesi del mondo, l'incontro ravvicinato con un animale pericoloso come un cobra, è un'eventualità non così rara. La Thailandia è uno di ...