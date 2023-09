Claudio Roma | il nuovo concorrente del GF | è raccomandato? Arriva la foto dell’amico famoso

(Di sabato 16 settembre 2023)è ilufficiale del Grande Fratello. Il giovane imprenditore è stato l’ultimo a varcare la porta rossa nel corso della puntata del 16 settembre. Nel presentarlo al pubblico del reality, Alfonso Signorini ha enfatizzato il suo passato difficile. Durante l’adolescenza,è entrato in un brutto giro tanto da finire in carcere. Una storia strappalacrime che potrebbe avergli dato il pass partout per entrare nella casa del Grande Fratello. Peccato che andando a spulciare sul profilo Instagram delabbiamo scoperto un’altra verità.potrebbe essere entrato nel reality solo perchéda un volto noto di un dating show. Andiamo a scoprire di chi si ...

Si tratta di: Fiordaliso, Arnold Cardaropoli, Valentina Modini, Heidi Baci, Ciro Petrone e. Ancora incerte le sorti di Giampiero Mughini che si è limitato a fare soltanto una breve ...... Salvatore Lombardi, Piero Viti, Lorenzo Luiselli,Curti Gialdino, Stefano Giavazzi, Franco Mezzena, Trio Quodlibet, Tiril Holand, Alessandro Guaitolini, violoncello solistaTre ...Il Castello di Santa Severa, monumento storico alle porte di, diventa playground di futuro . La prima Festa nazionale di Italia Viva anima le mura ... moderato dal direttore del Foglio,...Nella casa è entrato anche, della Riviera Romagnola, un concorrente con un passato difficile. A 16 anni è stato coinvolto nello spaccio di droga e, dopo essere stato arrestato, ha ...

L'ultimo concorrente a entrare nella Casa è Claudio Roma - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Claudio concorrente al GF con un passato da spacciatore: Sono cambiato per sempre Fanpage.it

Il sesto e ultimo è stato Claudio Roma, un bellone con un passato difficile. Grande Fratello: ecco chi sono i 4 non famosi entrati nella seconda puntata Il nuovo concorrente è Arnold Cardaropoli, il ...Claudio Roma è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello e ha fatto il proprio ingresso in casa nella puntata del 15 settembre. Anche lui, come gli altri partecipanti, ha una storia che avrà modo ...Claudio Roma il romagnolo ex spacciatore nella Casa del Grande Fratello. Il misterioso nuovo concorrente che s’insinua nella casa del Grande Fratello 2023 è l’enigmatico Claudio Roma. Che con il suo ...