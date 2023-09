Città italiane | sul cartello Attenti al cane qualcuno a penna fa un' aggiunta infamissima contro il padrone

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilal" è presente in migliaia e migliaia di case, per segnalare il pericolo di una razza aggressiva. A volte, però, perfino questo pezzo di arredamento esterno può essere vandalizzato, soprattutto se ildelè antipatico a. Praticamente a ognuno di noi è capitato, almeno una volta, di notare ilrecitante la frase: "al" all'esterno di un'abitazione. I più curiosi si saranno chiesti se si tratti un requisito obbligatorio per chi ha unin giardino o magari possiede un esemplare di una razza considerata aggressiva. Molto semplicemente, la risposta è no. La legge italiana non prevede alcun obbligo per chi ha un ...

Gli oltre 600 euro in media richiesti per una stanza inrestano un lusso per moltissime ... ma anche in altri Comuni. Sulle pagine del Corriere della Sera il Ministro dell'Università e ......internazionale dedicato alle biodiversità lattiero - casearia organizzata da Slow Food edi ... Con oltre 370 espositori provenienti da 14 Paesi e da tutte le regioni, più di 300 eventi in ...Una nuova tragedia si è consumata questa notte sulle strade, quando intorno alle 2.30 ha perso la vita dalle parti di Mortara, provincia di Pavia, il ...metropolitana di Cagliari, Omar ...Tra le firmeci sono quelle di Asia Argento, MEG, Sabina Guzzanti, Jasmine Trinca, Silvia ... Ma ci sono anche i movimenti dei quartieri popolari delleeuropee, quelli in corso in tanti ...

Fancy Women Bike Ride domenica in 17 città italiane Agenzia ANSA