Cile-Canada oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilse la vedrà contro ilnell’ultimo incontro sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), una delle quattro sedi della fase a gironi della. I sudamericani tornano subito in campo dopo la sconfitta rimediata per 3-0 contro l’Italia di Filippo Volandri. Davanti a loro la compagine canadese, reduce da due vittorie consecutive e leader del raggruppamento. Lo scontro riguarda molto da vicino anche gli azzurri. In caso di 3-0 del, infatti, si esaurirebbe definitivamente il sogno rappresentato dalle finali di novembre a Malaga. Una sua vittoria per 2-1, invece, ci costringerebbe a battere la Svezia per 3-0. Un successo dei nordamericani, invece, renderebbe il tutto più semplice per i ragazzi italiani, che si potrebbero prendere il ...

... è un risultato fondamentale per sperare di poter avanzare alla final eight di Malaga: con una vittoria sulla Svezia, a meno di un harakiri delcontro il(sfida in programma sabato), il ...Gli azzurri all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno sfidano ilnel secondo incontro del Girone dopo aver perso 3 - 0 contro ilnella prima giornata. Si parte alle ore 15, questo il ...Gli azzurri domani devono battere la Svezia, già eliminata, e devono tenere d'occhiodi domani. In caso di successo per 2 - 1 oggi, infatti, l'Italia passerebbe solo in caso di successo ...Tranne sul campo, però, dove Sonego tira fuori il meglio di sé: sul 5 - 4 per il, poi l'... come già era successo contro il. Al posto dei preannunciati Bolelli - Vavassori, per affrontare ...

Il Canada travolge anche la Svezia: Italia costretta a vincere col Cile Eurosport IT

Italia alle Final Eight di Coppa Davis 2023 se... Le combinazioni Sky Sport

2 minuti per la lettura BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italtennis ha ancora chance di sbarcare alla Final 8 di Coppa Davis di Malaga, in programma dal 21 al 26 novembre. Gli azzurri del ct Filippo Volandri, ...(Semicit. Leo Longanesi). Tennis, Coppa Davis: l’Italia chiamò, travolto il pericoloso Cile - 16/09/2023 Tennis, Coppa Davis: una brutta Italia perde contro il Canada - 13/09/2023 Calciomercato, ...Per qualificarsi ai quarti l’Italia dovrà ora sperare che il Cile domani non batta il Canada per 3-0 (gli azzurri sarebbero penalizzati dalla percentuale di set vinti), per poi avere il destino nelle ...